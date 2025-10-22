فاتقوا الله واطيعون ١١٠
"فاتقوا الله وأطيعون" فقد وضح لكم وبان صدقي ونصحي وأمانتي فيما بعثني الله به وائتمنني عليه.