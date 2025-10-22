فاتقوا الله واطيعون ١٠٨
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٨
فاتقوا الله أي فاستتروا بطاعة الله تعالى من عقابه .[ ص: 112 ] وأطيعون فيما آمركم به من الإيمان .