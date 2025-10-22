فلو ان لنا كرة فنكون من المومنين ١٠٢
فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةًۭ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٢
فليت لنا رجعة إلى الدنيا، فنصير من جملة المؤمنين الناجين.