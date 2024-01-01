3

О Мухаммад! Пусть неверующие ждут твоей смерти. Ты же дожидайся того дня, когда их постигнет наказание. Скажи: «Неужели вы ожидаете, что нам выпадет что-либо, кроме одного из двух благ? Мы тоже ждем, что Аллах поразит вас мучениями от Себя или же накажет вас нашими руками. Ждите, и мы подождем вместе с вами» (9:52). Двумя благами, о которых упоминается в этом откровении, являются победа и мученическая смерть. О неверные! Очень скоро вы узнаете, кто был верен прямому пути: вы или Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Всякий, кто следовал прямым путем, добьется успеха и обретет счастье и спасение. А всякого, кто уклонился от этого пути, постигнет разочарование и мучительное наказание. Нам прекрасно известно, что успех будет сопутствовать посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и что его враги и супостаты окажутся в великом убытке. А Самому Аллаху об этом известно еще лучше.