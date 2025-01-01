undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

Ты забыл ниспосланное тебе Писание и отвернулся от него, и поэтому сегодня ты будешь предан забвению и брошен в пучинах адских мук. Таким было твое злодеяние, и ты получил достойное воздаяние. Ты был слеп к Божьим назиданиям, избегал их, предавал их забвению и не вспоминал о своих обязанностях, и поэтому Аллах лишил тебя зрения. Тебя пригнали к Аду слепым, немым и глухим, и Аллах отвернулся от тебя и бросил тебя гореть в Адском Пламени.