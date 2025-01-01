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Сынок! Аллах сделает тебя своим избранником, потому что ты наделен славными качествами и великолепными достоинствами. Аллах научит тебя толковать сны и разъяснять Небесные Писания и другие правдивые повествования. Он почтит тебя самой совершенной милостью как при жизни на земле, так и после смерти, и ты получишь благое вознаграждение в обоих мирах. Прежде такой милости были удостоены твои предки Ибрахим и Исхак, которых Аллах наделил огромным материальным и духовным богатством. Воистину, твой Господь объемлет своим знанием все сущее. Ему известно обо всех добрых и злых помыслах, которые кроются в человеческих сердцах, и поэтому каждый получает вознаграждение в соответствие с божественной мудростью. И благодаря этой мудрости Аллах расставляет все по своим местам. Сынок! Я истолковал тебе сновидение, но не рассказывай об этом своим братьям, потому что они могут позавидовать твоему славному положению в будущем и замыслить против тебя недоброе. Воистину, сатана является заклятым врагом человека. Он не отстает от потомков Адама ни днем, ни ночью, сражаясь с ними тайно и открыто. Поэтому людям следует воздерживаться от любых поступков, которые могут помочь сатане одержать верх над рабами Аллаха. Йусуф выполнил наставление своего отца и не стал рассказывать братьям об этом сновидении.