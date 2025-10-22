Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 11:52 à 11:61

After that, the next eight verses (61-68) carry the story of Sayyidna Salih peace be upon him. He was sent to the people of Thamud, another branch of the tribe of ` Ad. He too invited his people to believe in Tauhid, the Oneness of Allah. As customary, his people belied him and insisted that he must first make a she-camel of a specified description come out from the rock of the mountain in front of them in order to have them believe that he was a true prophet of Allah.

Sayyidna Salih (علیہ السلام) warned them: If Allah Ta` ala shows you your custom-ordered miracles, and you still fail to believe, then, according to the customary practice of Allah, the punishment will come and destroy all of you. But, they remained obstinate and Allah Ta` a1a, in His perfect power, made the miracle they demanded manifest before them. The rock of the mountain in front of them split asunder. Out from it came the she-camel bearing the features specified by them. Allah Ta` ala ordered them not to harm that she-camel in any manner, otherwise the punishment will come upon them. But, they disobeyed this order as well, and killed the she-camel. Consequently, they were seized by Allah Ta` ala, Sayyidna Salih (علیہ السلام) and his companions were saved from the punishment, and the rest of those people were destroyed by a Sound which was severe and terrifying.