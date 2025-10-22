۞ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم ٤١
۞ وَقَالَ ٱرْكَبُوا۟ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْر۪ىٰهَا وَمُرْسَىٰهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٤١
Нух, получив приказ, сказал: «Садитесь на корабль! Сегодня он поплывет с именем Аллаха и остановится по Его воле. Воистину, мой Господь - Прощающий, Милосердный. Он простил нас, смилостивился над нами и избавил нас от несправедливого народа».