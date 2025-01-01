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3

Всевышний поведал о том, что если бы Ему было угодно, то все люди исповедовали бы мусульманскую религию. Любое желание Аллаха неукоснительно исполняется, и для Него нет ничего невозможного. Однако божественная мудрость требует того, чтобы некоторые люди впадали в противоречия, сбивались с прямого пути и становились на пути, ведущие в Преисподнюю. Такие люди считают истиной только свои воззрения и обвиняют в заблуждении всех остальных. Однако приобрести истинные познания, совершать праведные деяния и не впадать в противоречия удается только тем, кого Аллах осеняет Своей милостью и наставляет на прямой путь. Этим людям суждено было стать счастливыми и пользоваться поддержкой Аллаха, тогда как все остальные люди лишены божественной опеки и преданы самим себе. Руководствуясь божественной мудростью, Всевышний Аллах сотворил людей счастливыми и несчастными. Одни из них соглашаются с истиной, а другие впадают в противоречия. Одни ведомы божественным руководством, а другие обречены на заблуждение. Аллах пожелал это для того, чтобы творения убедились в Его справедливости и мудрости, чтобы выявились добрые и злые качества, сокрытые в человеческих душах, чтобы праведники имели возможность бороться на пути Аллаха и выполнять обряды поклонения, которые можно совершать только в период тяжелых испытаний. Благодаря этому исполнится слово Господа, который обещал заполнить Преисподнюю людьми и джиннами. А это значит, что непременно должны быть люди, совершающие поступки, которые приводят человека в огненную Геенну. После упоминания в этой суре нескольких историй о пророках Аллах поведал мудрость ниспослания подобных откровений. Всевышний сказал: