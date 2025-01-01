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3

Всевышний поведал о том, что пророку Мусе была дарована Священная Тора - Писание, которое обязывало сынов Исраила объединиться вокруг повелений и запретов Аллаха. Однако люди, которые провозгласили себя почитателями Торы, впали в разногласия, которые нанесли непоправимый урон их воззрениям и духовному единству. И если бы Всевышний Аллах не обещал отсрочить людям наказание и не подвергать их скорому возмездию, их спор был бы решен, а несправедливые грешники получили бы наказание. Однако Его мудрость требовала, чтобы наказание этим грешникам было отсрочено до Судного дня, и поэтому грешников продолжают терзать сомнения относительно истины. А когда наступит День воскресения, Аллах непременно вынесет справедливый приговор, и тогда каждый человек получит заслуженное воздаяние. Воистину, Ему прекрасно известно обо всех добрых и злых деяниях людей. Нет ни одного большого или малого деяния, которое осталось бы сокрытым от Него.