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۸۳:۲۰
۞ وما اعجلك عن قومك يا موسى ٨٣
۞ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٨٣

٨٣

ای موسی! چه چیز سبب شد که از قوم خود پیشی گیری؟
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