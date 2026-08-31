وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
بازگشت به قاریان
Yasser Ad Dussary - beta
پخش رادیو
۱. Al-Fatihah
۲. Al-Baqarah
۳. Ali 'Imran
۴. An-Nisa
۵. Al-Ma'idah
۶. Al-An'am
۷. Al-A'raf
۸. Al-Anfal
۹. At-Tawbah
۱۰. Yunus
۱۱. Hud
۱۲. Yusuf
۱۳. Ar-Ra'd
۱۴. Ibrahim
۱۵. Al-Hijr
۱۶. An-Nahl
۱۷. Al-Isra
۱۸. Al-Kahf
۱۹. Maryam
۲۰. Taha
۲۱. Al-Anbiya
۲۲. Al-Hajj
۲۳. Al-Mu'minun
۲۴. An-Nur
۲۵. Al-Furqan
۲۶. Ash-Shu'ara
۲۷. An-Naml
۲۸. Al-Qasas
۲۹. Al-'Ankabut
۳۰. Ar-Rum
۳۱. Luqman
۳۲. As-Sajdah
۳۳. Al-Ahzab
۳۴. Saba
۳۵. Fatir
۳۶. Ya-Sin
۳۷. As-Saffat
۳۸. Sad
۳۹. Az-Zumar
۴۰. Ghafir
۴۱. Fussilat
۴۲. Ash-Shuraa
۴۳. Az-Zukhruf
۴۴. Ad-Dukhan
۴۵. Al-Jathiyah
۴۶. Al-Ahqaf
۴۷. Muhammad
۴۸. Al-Fath
۴۹. Al-Hujurat
۵۰. Qaf
۵۱. Adh-Dhariyat
۵۲. At-Tur
۵۳. An-Najm
۵۴. Al-Qamar
۵۵. Ar-Rahman
۵۶. Al-Waqi'ah
۵۷. Al-Hadid
۵۸. Al-Mujadila
۵۹. Al-Hashr
۶۰. Al-Mumtahanah
۶۱. As-Saf
۶۲. Al-Jumu'ah
۶۳. Al-Munafiqun
۶۴. At-Taghabun
۶۵. At-Talaq
۶۶. At-Tahrim
۶۷. Al-Mulk
۶۸. Al-Qalam
۶۹. Al-Haqqah
۷۰. Al-Ma'arij
۷۱. Nuh
۷۲. Al-Jinn
۷۳. Al-Muzzammil
۷۴. Al-Muddaththir
۷۵. Al-Qiyamah
۷۶. Al-Insan
۷۷. Al-Mursalat
۷۸. An-Naba
۷۹. An-Nazi'at
۸۰. 'Abasa
۸۱. At-Takwir
۸۲. Al-Infitar
۸۳. Al-Mutaffifin
۸۴. Al-Inshiqaq
۸۵. Al-Buruj
۸۶. At-Tariq
۸۷. Al-A'la
۸۸. Al-Ghashiyah
۸۹. Al-Fajr
۹۰. Al-Balad
۹۱. Ash-Shams
۹۲. Al-Layl
۹۳. Ad-Duhaa
۹۴. Ash-Sharh
۹۵. At-Tin
۹۶. Al-'Alaq
۹۷. Al-Qadr
۹۸. Al-Bayyinah
۹۹. Az-Zalzalah
۱۰۰. Al-'Adiyat
۱۰۱. Al-Qari'ah
۱۰۲. At-Takathur
۱۰۳. Al-'Asr
۱۰۴. Al-Humazah
۱۰۵. Al-Fil
۱۰۶. Quraysh
۱۰۷. Al-Ma'un
۱۰۸. Al-Kawthar
۱۰۹. Al-Kafirun
۱۱۰. An-Nasr
۱۱۱. Al-Masad
۱۱۲. Al-Ikhlas
۱۱۳. Al-Falaq
۱۱۴. An-Nas