۲۶:۱۱
ان لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم ٢٦
أَن لَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍۢ ٢٦

٢٦

جز الله را نپرستید، همانا من از عذاب روز دردناک بر شما می‌ترسم».
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها
