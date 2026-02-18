وارد شوید
۹۳:۲۶
من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون ٩٣
مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ٩٣

٩٣

آیا آن‌ها شما را یاری می‌کنند، یا (خود) انتقام می‌گیرند؟!
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها
