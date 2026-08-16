An-Naml 27:59 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون ٥٩
صفحه ۳۸۲ · جزء ۲۰
قُلِ
ٱلۡحَمۡدُ
لِلَّهِ
وَسَلَٰمٌ
عَلَىٰ
عِبَادِهِ
ٱلَّذِينَ
ٱصۡطَفَىٰٓۗ
ءَآللَّهُ
خَيۡرٌ
أَمَّا
يُشۡرِكُونَ
٥٩
(ای پیامبر) بگو: «حمد و سپاس مخصوص الله است، و سلام بر بندگانش، کسانیکه او (آنها را) بر گزیده است». آیا الله بهتر است یا آن چیزهای که شرک میآورند؟
تفسیر بخوانید
Ibn Kathir (Abridged)
تفاسیر بیشتر
The Command to praise Allah and send Blessings on His Messengers
Allah commands His Messenger to say:
الْحَمْدُ للَّهِ
(Praise and thanks be to Allah,) meaning, for His innumerable blessings upon His servants and for His exalted Attributes and most beautiful Names. And He commands him to send peace upo…
The Command to praise Allah and send Blessings on His Messengers
Allah commands His Messenger to say:
الْحَمْدُ للَّهِ
(Praise and thanks be to Allah,) m…