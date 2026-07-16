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۵۳:۲۷
وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ٥٣
وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٥٣

٥٣

و کسانی را که ایمان آورده، و پرهیزگار بودند، نجات دادیم.
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