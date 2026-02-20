وارد شوید
Al-Qalam
۲۶
۲۶:۶۸
فلما راوها قالوا انا لضالون ٢٦
فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا۟ إِنَّا لَضَآلُّونَ ٢٦
فَلَمَّا
رَأَوۡهَا
قَالُوٓاْ
إِنَّا
لَضَآلُّونَ
٢٦
پس هنگامیکه آن (باغ) را دیدند، گفتند: «یقیناً ما راه گم کردهایم،
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
العربية
Ibn Kathir (Abridged)
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 68:17 تا 68:28
قَالُواْ سُبْحَـنَ رَبّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـلِمِينَ- فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَـوَمُونَ- قَالُواْ يوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَـغِينَ- عَسَى رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْراً مّنْهَآ إِنَّآ إِلَى رَبّنَا رغِبُونَ- كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الاْخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ-
