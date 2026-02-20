وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
۲۶:۶۸
فلما راوها قالوا انا لضالون ٢٦
فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا۟ إِنَّا لَضَآلُّونَ ٢٦

٢٦

پس هنگامی‌که آن (باغ) را دیدند، گفتند: «یقیناً ما راه گم کرده‌ایم،
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها
Notes placeholders