وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
۲۳:۷۶
انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ٢٣
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًۭا ٢٣

٢٣

(ای پیامبر!) یقیناً ما قرآن را بر تو تدریجاً نازل کردیم.
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها