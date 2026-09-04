Al-Baqarah 2:79 فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هاذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون ٧٩
صفحه ۱۲ · جزء ۱
فَوَيۡلٞ
لِّلَّذِينَ
يَكۡتُبُونَ
ٱلۡكِتَٰبَ
بِأَيۡدِيهِمۡ
ثُمَّ
يَقُولُونَ
هَٰذَا
مِنۡ
عِندِ
ٱللَّهِ
لِيَشۡتَرُواْ
بِهِۦ
ثَمَنٗا
قَلِيلٗاۖ
فَوَيۡلٞ
لَّهُم
مِّمَّا
كَتَبَتۡ
أَيۡدِيهِمۡ
وَوَيۡلٞ
لَّهُم
مِّمَّا
يَكۡسِبُونَ
٧٩
پس و ای بر کسانیکه با دست خود مینویسند، سپس میگویند: «این از جانب الله است » تا آن را به بهای اندک بفروشند، پس و ای بر آنها از آنچه دستهایشان نوشته، و وای بر آنان از آنچه از این راه به دست میآورند!
تفسیر بخوانید
Ibn Kathir (Abridged)
تفاسیر بیشتر
The Meaning of `Ummi
Allah said,
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ
(And there are among them Ummiyyun people) meaning, among the People of the Book, as Mujahid stated. 'Ummyyun' is plural for Ummi, that is, a person who does not write, as Abu Al-`Aliyah, Ar-Rabi`, Qatadah, Ibrahim An-Nakha`i and others said. T…
The Meaning of `Ummi
Allah said,
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ
(And there are among them Ummiyyun people) meaning, among the People of the Book, as Mujahid s…