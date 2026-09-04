Al-Baqarah 2:75 ۞ افتطمعون ان يومنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ٧٥
صفحه ۱۱ · جزء ۱
۞ أَفَتَطۡمَعُونَ
أَن
يُؤۡمِنُواْ
لَكُمۡ
وَقَدۡ
كَانَ
فَرِيقٞ
مِّنۡهُمۡ
يَسۡمَعُونَ
كَلَٰمَ
ٱللَّهِ
ثُمَّ
يُحَرِّفُونَهُۥ
مِنۢ
بَعۡدِ
مَا
عَقَلُوهُ
وَهُمۡ
يَعۡلَمُونَ
٧٥
آیا امید دارید که (یهودیان) به (آیین) شما ایمان بیاورند، با اینکه گروهی از آنان سخنان الله (تورات) را میشنیدند و پس از فهمیدنش آن را تحریف میکردند، و حال آنکه علم و اطلاع داشتند؟!
تفسیر بخوانید
Ibn Kathir (Abridged)
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There was little Hope that the Jews Who lived during the Time of the Prophet could have believed
Allah said,
أَفَتَطْمَعُونَ
(Do you covet) O believers,
أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ
(That they will believe in your religion) meaning, that these people would obey you They are the deviant sect of Jews whose fathe…
There was little Hope that the Jews Who lived during the Time of the Prophet could have believed
Allah said,
أَفَتَطْمَعُونَ
(Do you covet) O believers,
أ…