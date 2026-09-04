Al-Baqarah 2:73 فقلنا اضربوه ببعضها كذالك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ٧٣
صفحه ۱۱ · جزء ۱
فَقُلۡنَا
ٱضۡرِبُوهُ
بِبَعۡضِهَاۚ
كَذَٰلِكَ
يُحۡيِ
ٱللَّهُ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
وَيُرِيكُمۡ
ءَايَٰتِهِۦ
لَعَلَّكُمۡ
تَعۡقِلُونَ
٧٣
پس گفتیم: «پارهای از گاو را به مقتول بزنید، الله این گونه مردگان را زنده میکند، و نشانههای خود را به شما مینمایاند، شاید اندیشه کنید».
تفسیر بخوانید
Ibn Kathir (Abridged)
تفاسیر بیشتر
Bringing the murdered Man back to Life
Al-Bukhari said that,
فَادَرَأْتُمْ فِيهَا
(And disagreed among yourselves as to the crime) means, "Disputed."
This is also the Tafsir of Mujahid. `Ata' Al-Khurasani and Ad-Dahhak said, "Disputed about this matter." Also, Ibn Jurayj said that,
وَإِذْ قَتَلْتُمْ ن…
Bringing the murdered Man back to Life
Al-Bukhari said that,
فَادَرَأْتُمْ فِيهَا
(And disagreed among yourselves as to the crime) means, "Disputed."
Th…