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۳۳:۵۱
لنرسل عليهم حجارة من طين ٣٣
لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةًۭ مِّن طِينٍۢ ٣٣

٣٣

تا سنگ‌های از گل بر (سر) آن‌ها فرود آوریم.
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