فسنيسره لليسرى ٧
فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ٧
undefined
undefined
undefined
۳
﴿فَسَنُیَسِّرُهُۥ لِلۡیُسۡرَىٰ ٧﴾ لِلْجَنَّةِ