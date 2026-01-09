وما خلق الذكر والانثى ٣
وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ ٣
۳
[ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٣) ] وە سوێند ئەخوات بە نێرو مێ لە هەموو شتێك، ئەمانە هەمووی سەرنج ڕاكێشانی مرۆڤە بۆ دروستكراوەكانی خوای گەورە تا تاك و تەنهایى و تواناو دەسەڵات و گەورەیی خوای گەورەتان بۆ دەركەوێت .