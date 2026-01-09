والنهار اذا تجلى ٢
وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ٢
undefined
undefined
undefined
undefined
۳
﴿وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ٢﴾ تَكَشَّفَ وَظَهَرَ وَإِذَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِمُجَرَّدِ الظَّرْفِيَّة وَالْعَامِل فِيهَا فِعْل الْقَسَم