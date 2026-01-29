وارد شوید
Ash-Shams
۶
۶:۹۱
والارض وما طحاها ٦
وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦
وَٱلۡأَرۡضِ
وَمَا
طَحَىٰهَا
٦
و سوگند به زمین و به آنکه آن را گسترانید.
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
العربية
