Ash-Shams
۴
۴:۹۱
والليل اذا يغشاها ٤
وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا ٤
وَٱلَّيۡلِ
إِذَا
يَغۡشَىٰهَا
٤
و سوگند به شب هنگامیکه را بپوشاند.
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kwa usiku unapoifinika ardhi ikawa giza.
