Ash-Shams
۳
۳:۹۱
والنهار اذا جلاها ٣
وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا ٣
وَٱلنَّهَارِ
إِذَا
جَلَّىٰهَا
٣
و سوگند به روز هنگامیکه آن (=آفتاب) را روشن (و جلوهگر) کند.
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kwa mchana unapoliondoa giza na kulifunua.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
