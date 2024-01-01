شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 75:6 تا 75:8
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
۳
Это означает, что Аллах в силах восстановить все части тела, поскольку если воссозданы кончики пальцев, то завершено и сотворение всего тела. Однако неверующий отрицает всемогущество Всевышнего Аллаха не по причине недостатка подтверждающих его фактов, а из-за того, что его целью является именно отрицание воскрешения, которое ожидает его. Арабское слово йафджура ‘распутничать’ означает также ‘сознательно отрицать нечто’.

تجربه Quran.com خود را به حداکثر برسانید!
هم اکنون تور خود را شروع کنید:

۰%