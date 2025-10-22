فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ٥٠
فَٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ فَجَعَلَهُۥ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٥٠
( فاجتباه ربه ) اصطفاه ( فجعله من الصالحين )