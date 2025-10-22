يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ٤٢ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍۢ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٤٢ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

В День воскресения люди станут свидетелями тревог, потрясений и ужасов, которые они даже вообразить не могли при жизни на земле. Творец явится к Своим рабам для того, чтобы свершить над ними суд и воздать им за их деяния. Тогда обнажится Пречистая Голень Аллаха, которая не сравнима ни с чем в этом мире. Все создания Господа узрят Его величие и великолепие, описать которое словами просто невозможно, и тогда им велят пасть ниц пред Ним. Правоверные, которые поклонялись Аллаху и совершали земные поклоны по собственной воле в мирской жизни, падут ниц. А грешники и лицемеры захотят поклониться Господу, но не смогут, ибо их спины станут несгибаемы, подобно бычьим рогам.