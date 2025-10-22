ما لكم كيف تحكمون ٣٦
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٦
[ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣٦) ] ئه‌وه‌ ئێوه‌ چیتانه‌ بڕیارێكی ئاوا گێڕو ناڕێك ئه‌ده‌ن و ئه‌م گومانه‌ خراپه‌ ده‌به‌ن؟