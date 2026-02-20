أي على قصد وقدرة فى أنفسهم ويظنون أنهم تمكنوا من مرادهم.
قال معناه ابن عباس وغيره.
والحرد القصد.
حرد يحرد (بالكسر) حردا قصد.
تقول: حردت حردك; أي قصدت قصدك.
ومنه قول الراجز: أقبل سيل جاء من عند الله يحرد حرد الجنة المغلة أنشده النحاس: قد جاء سيل جاء من أمر الله يحرد حرد الجنة المغلة قال البرد: المغلة ذات الغلة.
وقال غيره: المغلة التي يجري الماء في غللها أي في أصولها.
ومنه تغللت بالغالية.
ومنه تغليت, أبدل من اللام ياء.
ومن قال تغلفت فمعناه عنده جعلتها غلافا.
وقال قتادة ومجاهد: "على حرد" أي على جد.
الحسن: على حاجة وفاقة.
وقال أبو عبيدة والقتيبي: على حرد على منع; من قولهم حاردت الإبل حرادا أي قلت ألبانها.
والحرود من النوق القليلة الدر.
وحاردت السنة قل مطرها وخيرها.
وقال السدي وسفيان: "على حرد" على غضب.
والحرد الغضب.
قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي: وهو مخفف; وأنشد شعرا: إذا جياد الخيل جاءت تردي مملوءة من غضب وحرد وقال ابن السكيت: وقد يحرك; تقول منه: حرد (بالكسر) حردا, فهو حارد وحردان.
ومنه قيل: أسد حارد, وليوث حوارد.
وقيل: "على حرد" على انفراد.
يقال: حرد يحرد حرودا; أي تنحى عن قومه ونزل منفردا ولم يخالطهم.
وقال أبو زيد: رجل حريد من قوم حرداء.
وقد حرد يحرد حرودا; إذا ترك قومه وتحول عنهم.
وكوكب حريد; أي معتزل عن الكواكب.
قال الأصمعي: رجل حريد; أي فريد وحيد.
قال والمنحرد المنفرد في لغة هذيل.
وأنشد لأبي ذؤيب: كأنه كوكب في الجو منحرد ورواه أبو عمرو بالجيم, وفسره: منفرد.
قال: وهو سهيل.
وقال الأزهري: حرد اسم قريتهم.
السدي: اسم جنتهم; وفيه لغتان: حرد وحرد.
وقرأ العامة بالإسكان.
وقرأ أبو العالية وابن السميقع بالفتح; وهما لغتان.
ومعنى "قادرين" قد قدروا أموهم وبنوا عليه; قاله الفراء.
وقال قتادة: قادرين على جنتهم عند أنفسهم.
وقال الشعبي: "قادرين" يعني على المساكين.
وقيل: معناه من الوجود; أي منعوا وهم واجدون.