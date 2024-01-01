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۳

Радость и счастье обитателей Рая будут дополнены тем, что Аллах воссоединит их с детьми, которые уверовали по примеру своих родителей и стали их верными последователями. Аллах поселит детей верующих в Раю рядом с их родителями, даже если они не заслужили высокого места своих родителей. Эта милость будет щедрым даром и вознаграждением Аллаха верующим отцам и матерям. При этом Аллах ничуть не уменьшит вознаграждения самих родителей. А для того, чтобы никто ошибочно не предположил, что дети неверующих также последуют в Ад за своими родителями, Всевышний сообщил, что законы Рая не распространяются на Ад. Преисподняя - это обитель справедливого возмездия, и справедливость Аллаха требует, чтобы каждый грешник страдал только за свои грехи и преступления. Поэтому Аллах поведал о том, что каждый человек в ответе только за свои деяния. Обремененный ношей не станет нести чужой ноши, и грешник не понесет чужого наказания. Всевышний напомнил об этом, дабы никто не сделал из этого аята ошибочных выводов.