۳

Согласно одному толкованию, речь идет о смерти после расставания с мирской жизнью и смерти после первого дуновения в Рог, которая продлится до второго дуновения ангела Исрафила. Согласно другому толкованию, имеются в виду небытие до сотворения человека и смерть после жизни на земле. А что касается двух жизней, то речь идет о мирской и будущей жизнях. Одним словом, из этого откровения следует, что неверующие раскаются в собственных злодеяниях, но это не принесет им помощи и избавления. Их будут упрекать за то, что они не пытались спастись от наказания в своей мирской жизни, и им напомнят о причинах подобного злосчастья.