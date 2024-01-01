undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

۳

Неужели им принадлежит власть над небесами и землей и тем, что между ними? Если бы это было так, то они бы сумели сделать все, что пожелают. Так пусть же они вознесутся на небеса и попробуют лишить посланника Аллаха Божьей милости. Конечно же, они бессильны сделать это. Почему же тогда эти беспомощные и слабые творения осмеливаются говорить столь дерзкие слова?! Все дело в том, что они хотят объединиться со своими единомышленниками и начать борьбу против истины ради провозглашения лжи.