۳

Всевышний Аллах поведал о событиях, которые произойдут в День воскресения. В этот страшный день люди будут спрошены о самом главном - поклонялись ли они своему Господу, и повиновались ли они пречистым посланникам? И тогда Всевышний Аллах воззовет к многобожникам, которые поклонялись ложным богам и надеялись на то, что они сумеют принести им пользу и защитить их от зла. Господь воззовет к ним для того, чтобы изобличить беспомощность ложных божеств и заблуждение многобожников: «Где ваши боги, которым вы поклонялись наряду со Мной? Отныне вы убедились в том, что у Меня нет сотоварищей. А ваше многобожие было всего лишь следствием ваших ошибочных предположений и измышлений. Вы мнили их богами, но где же они теперь? Почему они не помогают вам? Почему они не избавляют вас от страданий?» Вне всякого сомнения, в тот момент многобожникам станет ясно, что они поклонялись и взывали к ложным богам. Эти выдуманные божества исчезнут и унесут с собой их просьбы и молитвы, и многобожники начнут признаваться в заблуждении и обольщении.