۳

Посмотрите на верующего, который всеми силами стремится обрести благо в Последней жизни. Господь обещал вознаградить его усердия самым замечательным образом. Он получит удивительное райское вознаграждение и будет удостоен величайших щедрот и милостей. Нет сомнения в том, что это обещание сбудется, потому что райское вознаграждение было обещано Щедрым и Великодушным Господом, который не нарушает обещания. Господь никогда не обманет надежд раба, который стремился снискать Его благоволение и спастись от Его гнева. А теперь посмотрите на раба, которого Всевышний Аллах наделил многочисленными мирскими благами. Он наслаждается ими, набивает свой желудок всевозможными яствами и напитками и удовлетворяет свои потребности, как это делают животные. Мирская жизнь не позволяет ему даже задуматься о жизни будущей. Он даже не поднимает головы для того, чтобы увидеть свет божественного руководства, и не следует путем пророков и посланников. Смерть настигает его на этом поприще, и мирские блага не приносят ему ничего, кроме убытка и погибели. Когда же наступит День воскресения, этот грешник предстанет перед Всевышним Аллахом. Вот тогда он поймет, что не запасся добрыми деяниями, а лишь обрек себя на вечные мучения. Он окажется в мире, где человеку придется отвечать за совершенные им деяния. Какая судьба уготована этому грешнику? Что ожидает его впереди? Пусть же благоразумный человек сам сделает свой выбор и решит, ради какой жизни стоит трудиться на земле.