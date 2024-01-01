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۳

Бояться и беспокоиться должен тот, кто совершал злодеяния и преступления. А что касается Божьих посланников, то они не должны испытывать страх или беспокойство. Это - удел грешников. Однако если человек поступал несправедливо и ослушался Аллаха, а затем покаялся и начал совершать праведные дела, то Всевышний Аллах готов простить его и смилостивиться над ним. Воистину, Аллах - Прощающий, Милосердный. Поэтому люди не должны отчаиваться в милости и прощении Господа, который прощает своим кающимся рабам любые прегрешения и который более снисходителен к своим творениям, чем мать к собственному ребенку.