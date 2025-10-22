كذبت قوم نوح المرسلين ١٠٥ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون ١٠٦ اني لكم رسول امين ١٠٧ فاتقوا الله واطيعون ١٠٨ وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ١٠٩ فاتقوا الله واطيعون ١١٠ ۞ قالوا انومن لك واتبعك الارذلون ١١١ قال وما علمي بما كانوا يعملون ١١٢ ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون ١١٣ وما انا بطارد المومنين ١١٤

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٥ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٠٦ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٠٧ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٨ وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٠٩ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١١٠ ۞ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١١ قَالَ وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١١٢ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّى ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٣ وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٤