۳

Всевышний опроверг сомнения, которые побуждали неверующих отвергать Пророка Мухаммада и вопрошать: «Почему же Аллах не отправил ангела, который бы не нуждался в еде и питье и не ходил по рынкам? Почему Аллах не отправил бессмертного посланника? Всякий, кто не обладает этими качествами, не может быть Божьим посланником». Подобные сомнения по сегодняшний день возникают в сердцах тех, кто отказывается уверовать в Божьих посланников. Они исповедуют одинаковое неверие, и поэтому их сердца также похожи. Однако Всевышний Аллах поведал о том, что подобные сомнения по поводу пророческой миссии Мухаммада не должны возникать у тех, кто уверовал в предыдущих посланников. А в качестве примера достаточно привести одного пророка Ибрахима, пророческую миссию которого признают представители всех религиозных толков. А арабские язычники даже полагали, что они исповедовали его религию и следовали его путем. Ибрахим и все остальные посланники, которые пророчествовали до Мухаммада, ели пищу и ходили по базарам. Они жили и умирали, а также переживали все, что выпадает на долю простых смертных. Аллах отправил каждого из них к своим соплеменникам, часть из которых уверовала в них, а часть из которых стала неверующими. И тогда Аллах сдержал данное им обещание. Он даровал спасение и преуспеяние своим посланникам и их последователям и погубил беззаконников, которые сочли их лжецами. Почему же нечестивцы пытаются опровергнуть пророческую миссию Мухаммада посредством лживых и сомнительных доводов? Почему они считают его недостатком обладание качествами, которые были присущи его собратьям пророкам, которых они признают? Этот довод самым убедительным образом лишает их всяческих оправданий. Прежде они признавали пророков из числа людей. Почему же сейчас они отказываются признать подобного посланника? Воистину, их утверждения безосновательны и противоречивы. Да и сами они осознают их лживость и порочность, поскольку их утверждения подразумевают, что Божий посланец не может быть человеком, а должен быть бессмертным ангелом, который не нуждается в пище. По этому поводу Всевышний Аллах сказал: «Они сказали: “Почему к нему не спускается ангел?” Если бы Мы ниспослали ангела, то решение уже было бы вынесено, после чего они не получили бы отсрочки. Если бы даже Мы ниспослали ангела, Мы все равно сделали бы его мужчиной и привели бы их в замешательство относительно того, в чем они сомневаются» (6:8–9). Люди не способны обучаться откровению от ангелов, и поэтому Всевышний Аллах повелел Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, сказать: «Если бы по земле спокойно ходили ангелы, то Мы отправили бы к ним посланником с неба ангела» (17:95). О рабы Аллаха! Если вы сомневаетесь в том, что предыдущие посланники были простыми смертными, то спросите тех людей Писания, которые изучают Тору и Евангелие, и пусть они расскажут вам о том, что все предыдущие посланники были представителями человеческого рода. Обсуждаемое нами откровение предписывает обращаться к обладателям знания для того, чтобы разузнать о качествах предыдущих посланников. Однако это предписание имеет гораздо больший смысл и распространяется на все основные и второстепенные вопросы религии. Если человек не знает ответа на эти вопросы, то ему следует обращаться к тому, кто обладает соответствующим знанием. Следовательно, обсуждаемое нами откровение подразумевает повеление перенимать знание от праведных богословов и ученых. А это значит, что они обязаны отвечать на вопросы и обучать людей, если обладают соответствующими познаниями. Из повеления обращаться с вопросами к обладателям знания также вытекает запрет на обращение с вопросами к людям, которые известны собственным невежеством. А что касается самих невежд, то им запрещается брать на себя ответственность за обучение людей. Также следует отметить, что эти прекрасные аяты свидетельствуют о том, что Божьими посланниками были только мужчины. Среди женщин не было ни одного пророка. Аллах не возлагал пророческой миссии ни на Марьям, ни на других женщин.