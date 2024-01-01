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۳

قوله تعالى : فأتياه فقولا إنا رسولا ربك في الكلام حذف ، والمعنى : فأتياه فقالا له ذلك . فأرسل معنا بني إسرائيل أي خل عنهم . ولا تعذبهم أي بالسخرة والتعب في العمل ، وكانت بنو إسرائيل عند فرعون في عذاب شديد ؛ يذبح أبناءهم ، ويستحيي نساءهم ، [ ص: 122 ] ويكلفهم من العمل في الطين واللبن وبناء المدائن ما لا يطيقونه . قد جئناك بآية من ربك قال ابن عباس : يريد العصا واليد . وقيل : إن فرعون قال له : وما هي ؟ فأدخل يده في جيب قميصه ، ثم أخرجها بيضاء لها شعاع مثل شعاع الشمس ، غلب نورها على نور الشمس فعجب منها ولم يره العصا إلا يوم الزينة . والسلام على من اتبع الهدى قال الزجاج : أي من اتبع الهدى سلم من سخط الله - عز وجل - وعذابه . قال : وليس بتحية ، والدليل على ذلك أنه ليس بابتداء لقاء ولا خطاب . الفراء : السلام على من اتبع الهدى ولمن اتبع الهدى سواء .