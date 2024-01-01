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۳

После напоминания о мирских и духовных благах, которыми Аллах облагодетельствовал Мусу, Всевышний Господь повелел ему и его брату Харуну явить людям знамения, которые свидетельствуют о прелести истины и изобличают ложь. Им было велено показать Фараону и египетской знати чудеса с посохом и рукой и другие знамения - всего девять знамений. Наряду с этим им было велено непрестанно поминать Аллаха и сдержать данное ими обещание часто поминать и восхвалять Господа. Воистину, поминание Аллаха помогает людям справляться с делами и облегчает достижение цели.