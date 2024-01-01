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Когда ты был младенцем, Мы внушили твоей матери положить тебя в сундук. Она опасалась за твою жизнь, потому что Фараон приказал убивать всех мальчиков из числа сынов Исраила. Твоя мать скрыла тебя от египтян. Она была сильно напугана и положила тебя в сундук, а затем бросила его в Нил. Мы повелели реке выбросить сундук на берег и сделали так, чтобы он попал в руки самого злостного из Моих и твоих врагов. Ты воспитывался вместе с детьми Фараона и доставлял радость каждому, кто смотрел на тебя. А происходило это, потому что Мы осенили тебя своей любовью. Мы возлюбили тебя, и люди относились к тебе с любовью. Тебя взрастили под Моим присмотром и уберегли от всякого зла. Чья забота и чье покровительство могут быть лучше заботы и покровительства Доброго и Милосердного Аллаха, Который властен одарить Своего раба всем необходимым и защитить его от любых неприятностей?! Всевышний Аллах наблюдал за всем, что происходило с Мусой. Когда он оказался в руках своего врага, его мать охватили сильное волнение и переживания. Она не думала ни о чем другом, и если бы Аллах не поддержал ее в тот трудный момент, она непременно рассказала бы людям о том, что домочадцы Фараона подобрали ее младенца. Все это свидетельствует о том, насколько совершенной была Его забота о будущем пророке. Он запретил младенцу брать грудь чужих женщин для того, чтобы вернуть его матери, утешить бедную женщину и помочь ей обрести покой. Домочадцы Фараона безуспешно пытались найти кормилицу, и тогда к ним пришла сестра Мусы и предложила им женщину, которая будет ухаживать за младенцем надлежащим образом. Всевышний сказал: