۳

Властелином называется Тот, Кто обладает царством и властью и в силу этого волен повелевать и запрещать, вознаграждать и наказывать, полновластно распоряжаться своими подчиненными. Кому же принадлежит подлинная власть, станет ясно в День воздаяния. Это - один из эпитетов Дня воскресения, когда люди получат воздаяние за свои благие и скверные деяния. Именно в тот день Божьи творения ясно увидят совершенство власти Аллаха, совершенство Его справедливости и мудрости. Они потеряют все, чем обладали ранее. Цари и подданные, рабы и свободные - все будут равны перед Господом, покорны Его величеству и смиренны перед Его могуществом. Они будут ожидать Его приговора, жаждать Его награды и страшиться Его возмездия. Вот почему Господь нарек себя Властелином Дня воздаяния, хотя Его власть и распространяется на все времена.