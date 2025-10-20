فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ٣٩ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌۭ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌۭ مُّقِيمٌ ٣٩ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

۳

[ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ] ئه‌و كاته‌ ئه‌زانن كێ سزایه‌كی بۆ دێت كه‌ ڕیسوا و سه‌رشۆڕی ده‌كات له‌ دونیا [ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (٣٩) ] وه‌ دواتریش له‌ ڕۆژی قیامه‌تدا سزایه‌كی به‌رده‌وامی ده‌بێ له‌ناو ئاگری دۆزه‌خدا.