شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 11:35 تا 11:36

ام يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون ٣٥ واوحي الى نوح انه لن يومن من قومك الا من قد امن فلا تبتيس بما كانوا يفعلون ٣٦ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥ فَعَلَىَّ إِجْرَامِى وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ٣٥ وَأُوحِىَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُۥ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ٣٦

Согласно одному толкованию, речь идет о пророке Нухе, и в пользу этого толкования говорит контекст обсуждаемых аятов. Его соплеменники говорили, что он возвел на Аллаха навет и солгал, что Аллах ниспослал ему откровение. И тогда Всевышний Аллах повелел ему сказать: «Если я придумал это, то сам буду отвечать за свое преступление, но к вашим грехам я не имею никакого отношения. Каждый из нас будет в ответе за свои прегрешения». По этому поводу Всевышний сказал: «Ни одна душа не понесет чужого бремени» (53:38). Согласно другому толкованию, местоимение в этом аяте относится к Пророку Мухаммаду. И тогда получается, что этот аят внедрен в историю о пророке Нухе по причинам, о которых доподлинно известно только Божьим пророкам. Аллах рассказывал Пророку Мухаммаду повествование, которое было одним из знамений, свидетельствующих о его правдивости и подтверждающих его пророческую миссию. И в ходе этого повествования Аллах напомнил ему, что он также разъяснил истину своим соплеменникам, однако они также предпочли отвергнуть его. Они сказали: «Мухаммад сочинил этот Коран!» Но эти слова были возмутительной ложью, ведь мекканцам было прекрасно известно, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не умел ни читать, ни писать. Им также было известно, что он не отлучался от них для того, чтобы обучаться среди людей Писания. Теперь он принес им Писание, бросил им вызов и предложил сочинить хотя бы одну главу, подобную коранической суре. И если после этого они настаивают на том, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сочинил Коран, то они являются упорствующими неверующими, которым бесполезно приводить доводы и аргументы. Более того, их следует оставить в покое, и поэтому Аллах повелел Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, сказать: «Если я сочинил Коран, то сам буду отвечать за свой грех и свою ложь. Но я не причастен к преступлениям, которые совершаете вы. Почему же вы так настойчиво пытаетесь изобличить меня во лжи?»