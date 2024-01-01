شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 11:105 تا 11:106

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۳

Все люди будут собраны, и никто не посмеет говорить без соизволения Аллаха. Даже пророки и благородные ангелы не посмеют ходатайствовать за творений без Его соизволения. И тогда люди разделятся на несчастных и счастливых. Несчастными окажутся грешники, которые не уверовали в Аллаха, отвергли Божьих посланников и стали ослушниками, а счастливыми будут богобоязненные правоверные.