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10:53
۞ ويستنبيونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين ٥٣
۞ وَيَسْتَنۢبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِى وَرَبِّىٓ إِنَّهُۥ لَحَقٌّۭ ۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٥٣

٥٣

Te preguntan: “Es real [el Día del Juicio]?” Di: “¡Juro por mi Señor que sí! Es la verdad de la que no podrán huir”.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.